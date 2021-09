Optimisation fiscale : changer son assurance de prêt immobilier

Définition de l’assurance de prêt immobilier

Quand on s’apprête à acheter un bien immobilier, que ce soit une maison ou un appartement, on réalise souvent un prêt. Ce prêt se fait généralement avec un apport financier. Néanmoins, il existe des prêts immobiliers sans apport financier qui nécessite souvent un garant et une assurance de prêt immobilier.

CARACTÉRISTIQUES DE L’ASSURANCE DE PRÊT IMMOBILIER

L’assurance de prêt immobilier s’adresse aux emprunteurs qui ont peu ou pas d’apport financier, mais aussi aux emprunteurs prévoyants. C’est pourquoi on qualifie souvent l’assurance de prêt immobilier d’assurance prévoyance ou de contrat de prévoyance.

L’assurance de prêt immobilier est un contrat impliquant une assurance et une banque pour assurer le paiement d’un prêt immobilier. Elle n’est pas obligatoire en France, mais elle présente des avantages financiers utiles.

De plus, suivant certains contrats, il est possible de demander le remboursement de ses cotisations à l’assurance emprunteur, si le prêt immobilier a pu être complètement amorti par l’emprunteur, sans aucune aide de l’assurance.

RAISONS DE SOUSCRIRE À UNE ASSURANCE DE PRÊT IMMOBILIER

L’assurance de prêt immobilier permet le remboursement du prêt immobilier en cas de changement de situation personnelle ou professionnelle. En d’autres termes, si l’on dispose de moins d’argent, à cause d’une séparation ou d’une perte d’emploi, on ne sera pas dans une posture délicate auprès de sa banque.

L’assurance de prêt immobilier se construit en fonction des profits des emprunteurs, avec un taux fixe et des garanties que l’on ne peut pas changer… sauf pour trouver mieux ailleurs !

RAISONS DE CHANGER UNE ASSURANCE DE PRÊT IMMOBILIER

Changer d’assurance immobilière est souvent une technique pour faire des économies. En effet, d’après la loi Hamon et la loi Bourquin, il est possible de changer d’assurance de prêt immobilier sous certaines conditions. Cela étant dit, la condition principale est que l’emprunteur retrouve des garanties identiques, voire supérieures au service qu’il possède.

Autrement dit, changer d’assurance de crédit immobilier permet de renforcer la concurrence entre les assurances pour offrir les meilleurs bénéfices aux emprunteurs.

​​​​​​​avantages du changement d’assurance de prêt immobilier

Légalement, en partie grâce aux lois Hamon et Bourquin, on encourage la négociation d’assurance, et notamment la négociation d’assurance de crédit immobilier. Le pouvoir d’achat des consommateurs prime sur les marges des banquiers et des assureurs.

PRINCIPAUX BÉNÉFICES DU CHANGEMENT D’ASSURANCE DE PRÊT IMMOBILIER

Un changement d’assurance permet souvent d’obtenir une offre plus adaptée et plus personnalisée pour le remboursement d’un crédit immobilier. Cela peut s’exprimer par l’augmentation des garanties ou par la diminution du prix des cotisations. On joue sur la concurrence entre les assureurs, mais on reste aussi à l’écoute des actualités immobilières et fiscales, ce qui permet de garder le contrôle sur ses investissements en cours.

CONDITIONS POUR CHANGER D’ASSURANCE DE PRÊT IMMOBILIER

Pour renégocier son assurance de prêt immobilier, il existe deux grands cas.

Durant les 12 premiers mois du contrat, la loi Hamon invite les emprunteurs à changer d’assurance de prêt immobilier, sans frais et sans changement de taux possible. Il suffit que le nouveau contrat d’assurance présente des garanties équivalentes ou meilleures que le contrat précédent pour entamer les démarches.

Passé le délai des 12 mois, l’amendement Bourquin propose de changer son assurance de prêt en cours à chaque date anniversaire du contrat. Le principe d’équivalence des garanties est encore de mise et l’emprunteur doit annoncer ses démarches à son assureur deux mois avant la résiliation de son contrat d’assurance.

PRINCIPALES ÉTAPES POUR CHANGER D’ASSURANCE DE PRÊT IMMOBILIER

Pour changer d’assurance de prêt en cours, il suffit de souscrire à la nouvelle assurance, puis d’envoyer un justificatif du nouveau contrat à la banque. Celle-ci doit remettre son accord ou expliquer son refus pour le nouveau contrat. Cela fait, on finit par envoyer une copie de l’acceptation de la banque et une lettre de résiliation à l’ancien assureur.

Le refus de la banque est possible si elle justifie que l’équivalence des garanties n’est pas effective. En d’autres mots, elle apporte un regard externe sur le respect des droits. On comprend cependant qu’il est déconseillé de souscrire à une assurance de prêt immobilier dans la banque où l’on emprunte.​​​​​​​

conseils pour choisir la meilleure assurance de prêt immobilier

Que ce soit pour trouver le meilleur taux de prêt immobilier ou le meilleur prix de cotisation, il faut souvent plusieurs avis et plusieurs essais pour débusquer le prêt immobilier le plus pertinent pour soi.

DES SIMULATIONS EN LIGNE DE PRÊT IMMOBILIER

De nos jours, de nombreux comparateurs d’assurance et simulateurs de prêts sont accessibles en ligne gratuitement et sans engagement pour découvrir l’offre la plus adaptée à ses besoins financiers. On peut ainsi simuler son prêt immobilier prêt en ligne, déterminer le meilleur paiement des mensualités de crédit ou encore estimer l’évolution de ses remboursements.

Il existe également des simulateurs pour calculer ses impôts en fonction de la loi Pinel et du Prêt à Taux Zéro.

DES EXPERTS DE PRÊT IMMOBILIER

Enfin, même si les services en ligne sont très pratiques pour en apprendre plus sur les assurances et les montages financiers essentiels lorsqu’on achète un bien immobilier, il est toujours avisé de consulter plusieurs avis d’experts de vive voix, en commençant par son banquier. En plus de cela, on peut faire appel à quelques experts immobiliers externes spécialisés dans les assurances de prêt immobilier.

Si on le souhaite, on peut également lire les avis sur les assureurs emprunteurs et essayer de prendre contact avec des clients qui ont déjà eu recours à l’assurance de crédit envisagée.

Pour tout changement, on pense à ne rien précipiter et à prendre son temps. Dans l’immobilier, c’est une question de bon sens, mais aussi une question légale. Personne ne peut vous forcer à signer quoi que ce soit en moins de 48 heures.