OneWealthPlace acquiert la société Silk

Créée en 2017, OneWealthPlace poursuit sa croissance. La fintech qui accompagne les acteurs de la gestion d’actifs et de fortune dans leur transformation digitale espère franchir un cap grâce à un premier tour de table d’un million d’euros. "Grâce à cette levée de fonds, nous sommes en capacité de financer notre stratégie de croissance", s’enthousiasme Maxime Gaudin, son directeur général délégué en charge du développement. Souscrite auprès d’investisseurs du monde de l’asset et du wealth management, de l’édition de logiciels mais aussi de Bpifrance à travers le dispositif « French tech bridge », cette levée de fonds doit lui permettre d’accélérer son développement. D’ailleurs, une prochaine levée, cette fois-ci auprès d’institutionnels, est déjà en préparation. Une seconde opération qui devrait être facilitée par l’acquisition et l’intégration de Silk qui donnera à OneWealthPlace l’occasion de proposer une offre parfaitement intégrée. L’objectif de ce rapprochement est en effet de renforcer son offre interactive de composants digitaux sur les fonds. Surtout, avec ce rachat, la fintech fait un pas de plus dans la construction d’un écosystème de gestion de la distribution des fonds. Le lancement, prévu ce mois, de la plateforme AirFund – qui vise à simplifier, digitaliser et dynamiser la distribution des fonds – incarnera la première étape de la construction de cet environnement.

SV