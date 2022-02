Ollyns nomme une nouvelle associée dans son équipe M&A

Deux ans après sa création, Ollyns, cabinet dédié au droit des affaires, poursuit sa rapide croissance. L’équipe M&A-private equity a annoncé la promotion de Camille Pedrini au rang d’associée. L’avocate franco-américaine accompagne fonds d’investissement, sociétés cotées et sociétés non cotées, partout dans le monde. Elle a, notamment, travaillé sur l’acquisition du groupe Codabel par Emeria (ex-Foncia), et a pour ambition d’accélérer le développement du cabinet en France et à l’étranger.

Sa formation mêle ingénierie financière et fiscale (ESCP Europe), droit financier international (LL.M. au King’s College) et droit des affaires (université Paris 10- Nanterre). Elle a exercé chez Kramer Levin Naftalis & Frankel, Viguié Schmidt & Associés, DLA Piper et Eversheds. Un parcours qui a fait d’elle une “excellente technicienne, très appréciée de ses clients”, soulignent les fondateurs du cabinet Cyrille Garnier et David Pitoun. Sa nomination est une nouvelle étape dans le développement de l’équipe M&A, qui voit également Magalie Modrzyk et Éric Laugier devenir counsels.

Olivia Fuentes