Olivier Mariée nommé directeur général de CPR AM

Passages de relais chez Amundi. Le départ d’Yves Perrier de la direction générale entraîne de nouvelles nominations au sein du géant de la gestion d’actif. Le patron historique d’Amundi, qui est devenu président du conseil d’administration, a laissé sa place à Valérie Baudson, elle-même ancienne directrice générale CPR AM, filiale d’Amundi. La nomination d’Oliver Mariée au poste de directeur général de CPR AM marque donc la fin d'un processus qui a commencé depuis l’annonce de la sortie d’Yves Perrier en février dernier.

À la tête de CPR AM arrive donc Olivier Mariée, le directeur général de Direct Assurance. Avant cette expérience, ce diplômé de l’Institut supérieur de gestion, a fait la majeure partie de sa carrière chez AXA. Arrivé dans le groupe en 1994, il est nommé directeur de la gestion privée d’AXA Investment Managers en 1997. De 1999 à 2012, il occupe plusieurs postes à responsabilité dans la direction Marketing & Communication du Groupe AXA, en France, au Japon et au Royaume-Uni. En 2012, il est nommé CEO d’AXA Wealth Management. Il a notamment participé activement à la création et au développement d’Axa Wealth Europe au Luxembourg. En 2017, il prend la tête de la direction commerciale d’AXA France qui regroupe 4 500 collaborateurs. Il est également responsable pour AXA France de l’ensemble des équipes de vente des métiers « vie individuelle » : épargne, retraite, prévoyance et santé. Après ces 28 années d’expérience au sein du géant de l’assurance mondial et un court passage à la tête de Direct Assurance, Olivier Mariée entamera donc un nouveau chapitre de sa carrière à la rentrée 2021.