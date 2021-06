Olivier Le Bars rejoint l’équipe financement de projets d’Eversheds Sutherland

L’équipe d’Eversheds Sutherland dédiée au développement, à la structuration et au financement de projets d’infrastructures poursuit sa croissance en accueillant Olivier Le Bars en qualité de counsel. Il rejoint les deux associés du pôle, Sindhura Swaminathan et Jacques Bouillon ainsi que Louis-Jérôme Laisney, counsel, avec lesquels il intervient depuis plusieurs années sur des projets communs.

Après avoir commencé sa carrière chez Fidal, Olivier Le Bars rejoint en 2013 le département energy, infrastructure, project and asset finance de White & Case. Une expérience qui lui a permis de mettre en place des synergies avec les différents membres de sa future équipe. Au cours de ses dix années d’expérience, Olivier Le Bars a développé un savoir-faire en matière de développement et de négociation de financement de projets d’infrastructures, principalement en Afrique et en France. Intervenant sur des projets dans les domaines de l’énergie, du transport routier et ferroviaire ou encore des télécommunications, l'avocat de 34 ans se distingue également par son expérience en droit minier, acquise auprès d’acteurs institutionnels et privés en Afrique de l’Ouest.

Particulièrement engagé dans l’accompagnement des projets, il se distingue notamment pour sa connaissance des enjeux contractuels, financiers, sociaux et environnementaux soulevés par le développement de projets d’énergies renouvelables en Afrique subsaharienne. Créée il y a seulement quelques mois, l’équipe financement de projets d’Eversheds Sutherland à Paris entend insuffler une approche moderne de sa pratique en se concentrant avant tout sur la création de relations fortes avec ses clients alliée à une stratégie de codéveloppement à long terme de leurs activités.

B. C.