Olifan Group accélère avec Blackfin Capital Partners

Sept ans à peine après sa création, le groupe Olifan affiche ses ambitions. Pour passer à la vitesse supérieure, c’est le fonds d’investissement Blackfin Capital Partners qu’il a décidé de faire entrer à son capital. Disposant déjà de onze bureaux en France et d’un bureau à Genève, la structure compte environ 150 collaborateurs engagés au service de 4 200 familles. Elle intervient sur les sujets d’ingénierie patrimoniale et sociale, d’investissement financier et immobilier, de prévoyance retraite, d’accompagnement international et de protection des personnes vulnérables. Avec l’arrivée de ce nouvel actionnaire qui connaît bien le secteur financier et du conseil patrimonial, Olifan Group entend accélérer autour de trois axes. En plus des recrutements et du développement de solutions nouvelles, c’est bien de croissance externe dont il est question comme le confirme Hein Donders, associé du groupe, qui évoque l’objectif "d’accueillir de nouveaux cabinets de gestion de patrimoine". Une annonce qui confirme que la consolidation à l’œuvre depuis quelques années dans le secteur de la gestion de patrimoine ne s’essouffle pas.

S.V.