Ogletree Deakins se renforce en protection sociale et retraite avec l’arrivée de Pascale Ernst

Pascale Ernst a débuté sa carrière chez PricewaterhouseCoopers et est ensuite devenue responsable du département juridique de Mercer, un cabinet de conseil en ressources humaines à l’international. Elle y a entrepris des missions dédiées à la construction de régimes sociaux locaux ou internationaux, adaptés aux contraintes des entreprises et aux attentes de leurs salariés. En 2007, elle a rejoint le cabinet d’avocats Fidal en qualité de directrice Associée du département Retraite et Prévoyance jusqu’en 2014 avant de fonder son propre cabinet Per Avocat. Elle rejoint en novembre 2021 le bureau parisien d’Ogletree Deakins pour accompagner les entreprises tant publiques que privées en Droit de la Protection Sociale, Mobilité, Retraite et Prévoyance.

Le droit de la protection sociale et de la retraite est une matière très technique du fait de son caractère pluridisciplinaire (droit de la sécurité sociale, droit du travail, droit des assurances, droit fiscal et comptable, droit des sociétés). Présentant des enjeux à la fois économiques, sociaux, politiques et juridiques, cette matière est un enjeu clé faisant écho aux enjeux sociaux des entreprises alors même que les besoins en la matière sont en constante augmentation. L’intégration de Pascale Ernst en qualité d’Of-Counsel permet à Ogletree Deakins de renforcer sa pratique en protection sociale et de faire écho à ces enjeux.

Titulaire d’une double formation juridique en France et aux Etats-Unis où elle est diplômée d’un LLM de l’université de New York (NYU), Pascale Ernst dispose d’une expérience significative depuis 1988 dans l’accompagnement des entreprises françaises et multinationales, employeurs publics et associations. Elle conseille ses clients sur leurs régimes sociaux (régimes de sécurité sociale, d’assurance chômage, de retraite complémentaire et de prévoyance), et sur la gestion de la fin de carrière pour les dirigeants et mandataires sociaux (pré-retraites, liquidations des droits de retraite dans les régimes légaux et supplémentaires, chômage et création d’entreprise et cumul emploi retraite). Forte de 25 ans de carrière sur les sujets de protection sociale à l’international tant pour les expatriés que les impatriés, elle intervient tant sur les sujets de départ (détachement de sécurité sociale, expatriation et problématiques de couverture) que sur la gestion des retours (reconstitution de carrière, liquidation des droits à retraite à l’étranger et regroupement des droits.