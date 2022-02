Ogletree Deakins nomme deux associés

Alors qu’Ogletree Deakins fêtera bientôt ses 5 ans en France, il poursuit le développement de son bureau parisien avec la cooptation de deux associés : Karin Dulac et Alexandre Abitbol. Ces nominations font notamment suite à l’arrivée de Pascale Ernst en novembre dernier. À la même occasion, le cabinet étoffe ses équipes qui comptent désormais une trentaine de professionnels en attirant deux nouveaux counsels.

Arrivée chez Ogletree Deakins en 2018 en tant que counsel, Karin Dulac est membre du barreau parisien depuis 2008. Elle accompagne ses clients dans des dossiers de restructuration à forts enjeux et dans la renégociation de leurs statuts collectifs à la suite d’opérations de réorganisation. Disposant de compétences spécifiques aux problématiques d’égalité femme-homme, l’avocate intervient en conseil comme en contentieux sur tous les aspects de la discrimination au travail. Diplômée d’un master 2 de juriste de droit social par l’université Panthéon Sorbonne, elle a exercé pendant dix ans chez Proskauer Rose avant de rejoindre sa maison actuelle.

Alexandre Abitbol conseille des groupes français et internationaux, principalement dans le cadre de leurs restructurations liées aux départs de dirigeants de haut niveau. Il a également développé un solide savoir-faire concernant les contentieux collectifs et individuels de droit du travail. Parallèlement à son activité d’avocat, il opère en tant que conseiller prud’homal au Conseil de prud’hommes de Nanterre et que délégué du bâtonnier de Paris dans le cadre de la mission Zen Prud’hommes au sein du Conseil de prud’hommes de Paris également. Inscrit au barreau parisien depuis 2010 et titulaire d’un master 2 de droit et pratique des relations du travail de l’université Panthéon Assas, Alexandre Abitbol a précédemment exercé chez Capstan Avocats et Hogan Lovells.

Léna Fernandes