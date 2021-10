Odigo : solution CCaaS qui permet aux entreprises d’améliorer l’expérience client et agent

Service client 4.0 : une exigence pour les clients

La guerre du marketing se joue aujourd'hui en ligne. Les marques préfèrent désormais s'imposer sur les moteurs de recherche et les réseaux sociaux plutôt qu'à la télévision ou dans les magazines. Or, la façon dont elles digitalisent leur service client peut jouer un rôle crucial dans leur transformation numérique. L'utilisation d'une solution de centre de contact cloud et omnicanale comme celle d'Odigo peut ainsi aider les entreprises à renforcer le lien qui les unit à leurs clients. Cette solution unique vous permet en effet de centraliser et d'optimiser l'ensemble des interactions de votre organisation avec ses audiences, des appels téléphoniques aux messageries instantanées en passant par les e-mails ou les visioconférences.

Plateforme Odigo : quels atouts pour les entreprises ?

La solution CCaaS proposée par Odigo offre de nombreux avantages aux entreprises qui souhaitent moderniser la gestion de leur service client et qui place la satisfaction de leurs clients au cœur de leurs actions. En adoptant une plateforme cloud dédiée à vos interactions clients, vous serez en mesure de réduire le coût de votre stratégie digitale et notamment les investissements liés à la satisfaction de votre clientèle. Vous pourrez également vous recentrer sur votre cœur de métier tout en confiant la gestion de vos pics d'activité à un prestataire externe fiable et reconnu sur son marché. En plus d'améliorer votre taux de fidélisation client, vous renforcez ainsi l'engagement de vos collaborateurs auxquels vous pourrez confier des missions à plus forte valeur ajoutée.

Solution Odigo : quels avantages pour les consommateurs ?

Les clients de votre entreprise gagneront aussi à passer par un centre de contact omnicanal et entièrement digitalisé. Ils verront en effet leurs demandes prises en compte plus rapidement tout en bénéficiant de réponses personnalisées. La solution Odigo permet aux collaborateurs d'accompagner un client dès ses premières interactions avec votre société, qu'il s'agisse d'obtenir des informations sur un produit ou un service, jusqu'à l'achat. Odigo assure également une prise en charge des réclamations dans des délais réduits pour que ces dernières n'aient pas d'impact négatif sur votre image de marque.