Octopus rachète le fournisseur français d’électricité verte Plüm énergie

Cet accord de plusieurs millions d’euros marque une nouvelle étape importante dans la stratégie internationale d'Octopus Energy, qui est d’ores et déjà présente, en tant que fournisseur ou producteur, dans 13 pays sur quatre continents.

Géant vert

Plüm énergie va donc devenir Octopus Energy France. L’entreprise continuera à fournir une électricité 100% verte, ainsi que de nouveaux services. Elle a pour objectif de développer rapidement sa base de clients existante, visant un million de contrats d’énergie d'ici 2025 (soit 3,4% de part de marché). Cette expansion intervient peu après le dernier tour de table d'Octopus Energy Group, au cours duquel la société a reçu une injection de 900 millions de dollars de la part de Generation Investment Management et de CPP Investments, portant la valorisation du groupe à environ 5 milliards de dollars.

Innovation tentaculaire

Octopus Energy est le fournisseur d'énergie britannique connaissant la croissance la plus rapide, avec 3,1 millions de clients depuis son lancement il y a cinq ans. La clé de son succès : sa plateforme technologique Kraken qui assure une efficacité opérationnelle et un service client optimal, tout en favorisant un réseau plus écologique et en rendant possible des tarifs intelligents. L'acquisition de Plüm énergie, qui compte déjà plus de 100 000 clients, permettra à Octopus d'apporter cette innovation en France, accélérant ainsi la transition du pays vers un système énergétique moins cher et plus vert.

Ensemble, on va plus loin

"Non seulement nous serons en mesure d'apporter une énergie plus verte et moins chère aux consommateurs français, et d'intégrer la technologie exclusive de Plüm énergie dans Kraken, mais le plus important pour nos clients est que notre présence sur plusieurs marchés mondiaux augmente notre pouvoir d'achat en matière d'énergie et répartit nos risques, ce qui nous permet de mieux protéger les consommateurs sur tous nos marchés", s'est notamment réjouit Greg Jackson, PDG et fondateur d'Octopus Energy. Un enthousiasme partagé par Vincent Maillard, fondateur de Plüm et à présent CEO d'Octopus Energy France : "La crise climatique est globale, les solutions doivent donc l’être aussi. Ensemble, nous pourrons aller beaucoup plus vite et rendre l'énergie verte accessible et abordable pour tous en France."

AM