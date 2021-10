OCARA : un outil pour évaluer la résilience climatique des entreprises

Les climats que nous connaissons se dérèglent : l’intensité des inondations, la fréquence des incendies et des vagues de chaleurs augmentent, les cycles de précipitations et sécheresses deviennent plus erratiques. C’est d’ailleurs l’un des messages du dernier rapport du GIEC : tous les continents constatent des impacts de ce changement climatique, sur leurs économies et leurs sociétés. Or, quels que soient nos efforts de réduction des émissions de gaz à effet de serre - et il en faudra -, la dérive climatique se poursuivra dans les prochaines décennies. Les entreprises doivent anticiper ces impacts et s’assurer qu’elles sont prêtes à encaisser de nouveaux chocs climatiques. Devant le manque de standards d’analyse de ces risques, Carbone 4 a proposé de lancer le projet OCARA.

Avancée significative

Développé en partenariat avec l’ADEME, HDI Global France, Bureau Veritas et la CCI Grand Est, OCARA est le premier référentiel d’analyse de la résilience des entreprises à la dérive climatique. ''Il s’agit d’une avancée significative pour accompagner les entreprises dans l’identification des premiers signes : ce référentiel est la clé pour évaluer et comprendre les risques et planifier des actions de résilience'', se félicite Jean-Marc Jancovici, associé et cofondateur de Carbone 4. À portée universelle, construit sur la base d’une vision holistique des impacts potentiels sur les chaînes de valeur, et à visée opérationnelle avec une entrée par processus, OCARA fournit une méthode et un outil pour réaliser son diagnostic de résilience climatique et lancer ainsi une démarche d’adaptation.

Retours d’expérience

Siemens a fait partie des entreprises pilotes qui ont testé cet outil. Gilles Lix, Location Manager Est chez Siemens Real Estate France, témoigne : "OCARA nous a apporté sa méthode novatrice avec son outil d’analyse de notre résilience aux impacts du changement climatique sur l’ensemble de notre chaine de valeur. Bien entendu, nous étions déjà conscients de l’impact de certains aléas climatiques comme l’augmentation globale des températures ou les périodes de fortes chaleurs et canicules mais OCARA a mis en lumière d’autres risques qui, au travers de l’évolution prévisible de ces aléas météorologiques fournie par OCARA, nous ont permis de prendre conscience de leurs réelles dimensions." Pour Lucart, autre entreprise pilote, OCARA a même permis de révéler des risques insoupçonnés : "La mise en œuvre de la méthodologie nous a permis de mettre dans le radar de l’entreprise des risques qu’on ignorait ou dont on pensait qu’ils ne nous concernaient pas", confie ainsi Laurent Thiebaut, son responsable Hygiène-Sécurité-Environnement-Énergie.

Amélioration continue

A l’instar de la méthode Bilan Carbone, que Carbone 4 a aidé à mettre au point, la méthode OCARA est vouée à être utilisée directement par les entreprises et enrichie au fil des expériences et approfondissement des connaissances. Pour aider à sa diffusion, la méthode et l’outil sont disponibles en téléchargement libre, et un programme de formation a été mis en place.

Antoine Morlighem