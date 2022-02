O. Guillou (Ecofi) : "2022 sera une année de reconstruction"

DECIDEURS. Vous êtes l’une des sociétés de gestion incontournable sur votre segment, quels sont vos points de différenciation ?

Olivier Guillou. Nous basons notre gestion sur l’équilibre des piliers Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG) avec l’idée d’agir pour l’Homme et la Planète, stratégie transverse à l’ensemble de nos équipes car tous nos experts gèrent des fonds ISR. Ecofi a acquis un savoir-faire important en allocation d’actifs : 9 des 10 plus gros fonds collecteurs en 2021 sont les plus engagés de notre gamme, gage de notre ancrage fort dans l’économie sociale et solidaire et la finance responsable. Notre positionnement se forge autour d’un service de qualité avec la capacité de faire du sur-mesure, avec des équipes accessibles et proches de nos clients.

"Nous avons une sensibilité à l’urgence climatique mais il ne faut pas négliger le social et la gouvernance"

Quelles sont vos innovations ?

Il est toujours difficile de parler d’innovation car nous sommes sans cesse à l’affût de nouvelles méthodes pour améliorer nos stratégies. Nous avons une sensibilité à l’urgence climatique mais il ne faut pas négliger le social et la gouvernance. Tous les ans, nous faisons une revue de notre offre et recherchons des axes d’amélioration. Cette année nous avons fait un pas plus fort : nous avons travaillé sur la politique climat et ces travaux ont abouti sur un plan d’actions en trois points majeurs, que sont l’exclusion totale des énergies fossiles d’ici à 2050, l’intégration de l’intensité carbone au sein de notre processus Impact ISR en retenant le scope 3 dans nos calculs, et la création d’un fonds ouvert aligné sur la trajectoire 1,5°C. De plus, nous investissons sur l’intelligence artificielle et nous avons d’ailleurs un fonds ISR géré sur ces principes. Enfin, nous avons rejoint la plateforme Iznes sur un projet B2B2C afin de le distribuer à des particuliers au travers de contrats d’assurance-vie.

Pouvez-vous nous parler de votre stratégie ESG ?

Notre département ISR et solidaire est une équipe dédiée rattachée à la direction générale d’Ecofi. Nous bénéficions d’une recherche externe mais aussi de notre propre analyse interne, basée sur un processus ISR holistique, c’est-à-dire appliqué en amont de l’analyse financière qui se déroule en trois temps : l’exclusion sectorielle et des paradis fiscaux, la sélection des entreprises selon les enjeux ESG, et, enfin, la gestion des émetteurs controversés. Ce processus est complété par une politique systématique de vote.

" L’enjeu sera de porter l’ensemble des acteurs financiers sur la feuille de route 2050"

Plus globalement, quelles sont les tendances de marchés financiers qui se dessinent pour 2022 ?

2022 sera une année de reconstruction avec une croissance moins forte que 2021 mais à un niveau largement supérieur à la période pré-Covid. L’enjeu sera de porter l’ensemble des acteurs financiers sur la feuille de route 2050, avec une nécessité pour les entreprises de s’engager clairement, pour les États d’investir et pour les citoyens d’être acteurs du changement. L’année 2022 devrait être porteuse pour les thématiques liées à la transition écologique et énergétique, à l’éducation et la santé.

Propos recueillis par Marine Fleury