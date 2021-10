O. Andrieu (Jaguar Land Rover) : "Les entreprises se tournent sans hésitation vers le PHEV et le Flexfuel"

Décideurs. Comment ont évolué les ventes des marques Jaguar et Land Rover au premier semestre et que représentent les ventes réalisées auprès des entreprises ?

Olivier Andrieu. Après l’année 2020 durant laquelle le marché automobile a été très impacté par la crise sanitaire, 2021 s’avère excellente pour Jaguar et Land Rover. Nous avons repositionné nos gammes de voitures sur le marché au regard de la fi scalité des entreprises et, au cours du premier semestre, avec nos modèles hybrides rechargeables PHEV et hybrides Flexfuel, compatibles au superethanol E85, plus de 7 500 prises de commandes ont été enregistrées. Pour Land Rover, la part de commandes de la clientèle entreprise se situe autour des 50 % ; pour Jaguar, elle est de l’ordre de 30 %. Notre clientèle professionnelle est constituée princi-palement de professions libérales et de cadres, dirigeants et membres du Comex dans les grandes entreprises. Les premières s’orientent vers le Flexfuel car elles ne sont pas assujet-ties à la TVS. Quant aux dirigeants et cadres d’entreprises, ils choisissent naturellement les versions PHEV en raison de la fiscalité plus favorable pour ces modèles.

Dans les deux gammes, quels sont les modèles qui s’illustrent le plus auprès des entreprises et comment se comportent les ventes des versions Flexfuel ?

Le marché automobile va très vite en termes d’évolution des carburants. Il y a peu, les clients se demandaient encore quelle motorisation choisir ; désormais, ils optent avec enthousiasme pour le PHEV et le Flexfuel. À la fin du mois d’août, les modèles PHEV représentaient 50 % des ventes de Land Rover et 35 % de celles de Jaguar.Le diesel compte encore pour 20 % des commandes mais le Flexfuel gagne du terrain. En France, 2 500 stations distribuent le supere-thanol E85 et la possibilité de rouler égale-ment à l’essence lève les hésitations. Ainsi, la Jaguar E-PACE a été commandée à 50 % en Flexfuel cette année ; le Land Rover Discovery Sport et le Range Rover Evoque sont à 25 %. Nous espérons atteindre un niveau de 30 % pour ces motorisations dans nos gammes.Enfi n, rappelons que le nouveau Defender, proposé également en version hybride rechargeable PHEV, est actuellement le modèle Land Rover le plus vendu au monde.

Sur l’ensemble de l’année, comment, à votre sens, va évoluer le marché automobile ?

Si les ventes d’automobiles ne devraient globalement pas retrouver leur niveau atteint en 2019, le marché automobile « entreprises » se montre cette année particulièrement dynamique. C’est la conséquence d’un phénomène de rattrapage des ventes issu de la situation sanitaire de 2020. Ce marché des flottes automobiles devrait être bon sur l’ensemble de l’année mais la crise qui touche la production des semi-conducteurs freine le remplacement des parcs dans les flottes et le renouvellement des véhicules en entreprise. Le retard de production de ces composants est structurel et nécessite la construction de nouvelles usines. Alors que les besoins du secteur automobile dans le monde ne comptent que pour 10 % de la production de puces électroniques, celles-ci sont indispensables pour les équipements high-tech désormais embarqués à bord.

Propos recueillis par Jean-Pierre Lagarde