Novlaw Avocats se dote d’un quatrième associé

Fondé en 2019 par Laurent Bidault et Baptiste Robelin, Novlaw Avocats propose une offre de services juridiques en droit public, droit de l’immobilier, droit des affaires et droit de l’innovation. L’enseigne présente à Paris et à Lyon, que Christelle Dubouchet a rejointe en janvier dernier, poursuit son développement avec l’arrivée d’un nouvel associé, Bruno Guillier.

Spécialiste du droit public, il est chargé des questions relatives à la fonction publique, au droit administratif et plus généralement aux professions réglementées par la puissance publique. En conseil comme en contentieux, il accompagne tant les personnes publiques que les personnes privées. Bruno Guillier intervient aussi en droit routier dans le cadre du retrait de points ou de permis et pour les infractions routières, ainsi que pour les problématiques de droit des étrangers et de nationalité. Avocat au barreau de Paris depuis 2015, le publiciste a exercé comme collaborateur au sein du cabinet Lussan et en tant qu’avocat indépendant à son propre compte avant d’intégrer Novlaw. Titulaire d’un master 2 en droit et en économique de l’université Paris Nanterre, il est également diplômé de l’Institut de droit public des affaires.

Léna Fernandes