Novlaw Avocats accueille deux nouveaux associés

Fondé en 2019 Laurent Bidault et Baptiste Robelin, Novlaw Avocats est une enseigne pluridisciplinaire intervenant, en conseil comme au contentieux, en droit public, droit de l’immobilier, droit des affaires, droit de l’innovation, droit funéraire et désormais en droit du travail. Installé à Paris et à Lyon, le cabinet dispose à présent d’une pratique droit social grâce l’arrivée d’Aurélie Moine et consolide par ailleurs ses compétences en droit public avec celle d’Antoine Carle. Les deux nouveaux associés rejoignent donc Laurent Bidault, Baptiste Robelin, Bruno Guillier et Christelle Dubouchet, les autres membres de l’équipe de Novlaw Avocats.

Admise au barreau de Paris et New York, Aurélie Moine est une experte du droit du travail. Elle conseille à ce titre ses clients français et internationaux sur leurs problématiques sociales quotidiennes, ainsi que dans le cadre d’opérations d’acquisition, de cession ou de restructuration. L’avocate intervient notamment en matière de contrat de travail, d’audit, de mobilité internationale, d’actionnariat salarié, de licenciement ou encore dans le cadre de contentieux prud’homal. Avant de rejoindre Novlaw Avocats dont elle dirige désormais le département social à Paris, Aurélie Moine a exercé chez Ashurst et Bremond & Associés. Titulaire du DJCE de l’université de Cergy-Pontoise, elle est aussi diplômée d’un LLM de la Vermont Law School et d’un executive MBA de HEC Paris.

Antoine Carle rejoint lui le bureau lyonnais de Novlaw Avocats depuis lequel il dirige le pôle services publics et collectivités du cabinet. Spécialisé en droit public, il possède des compétences spécifiques au droit des collectivités et intercommunalités, aux contrats publics ainsi qu’aux structures parapubliques et d’économie mixte. Il intervient notamment, en conseil et en contentieux, dans les secteurs du tourisme, du stationnement public et de l’eau et a développé un savoir-faire particulier en droit funéraire. Inscrit au barreau de Lyon depuis 2013, Antoine Carle a exercé pendant huit ans au sein du cabinet Fidal et a été juriste pour Vinci Concessions et OGF. Titulaire d’un master 2 en droit des collectivités territoriales de l’université d’Evry-Val d’Essonne et d’un autre en droit de la concurrence et régulation des marchés de l’université Paris Nanterre, il est également chargé d’enseignement en droit des concessions au sein de l’université Jean Moulin à Lyon.

Léna Fernandes