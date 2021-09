Novagraaf intègre le prestataire mondial de solutions PI Questel

Comptant déjà 1500 employés répartis dans 30 pays, le leader de la prestation de solutions PI Questel poursuit sa course en signant l’acquisition du cabinet de propriété intellectuelle Novagraaf. Référence parmi les CPI et justifiant de plus de 130 ans d’expérience en la matière, Novagraaf s’illustre dans l’accompagnement des marques et des entreprises renommées au moyen de solutions PI.

Un idéal partagé

Ce récent mariage entre Questel et Novagraaf découle tout naturellement d’une volonté commune de proposer un service innovant et global de protection de la propriété intellectuelle par le biais de la technologie. "Depuis notre création, nous aidons nos clients à obtenir la meilleure garantie juridique pour protéger leurs innovations, et il en va de même concernant la proposition d’outils aidant à la gestion des brevets, etc. Mêler expertise et technologie, c’est principalement ce qui nous a poussé à rejoindre Questel" s’est exprimé Olivier Boland,PDG de Novagraaf France.

Ce rachat permettra au cabinet de renforcer son prisme digital et technologique tout en s’appuyant sur son héritage de longue date dans les domaines du droit, du conseil en matière de PI ainsi que des services administratifs mondiaux. Une nouvelle valeur ajoutée pour sa clientèle qui bénéficie déjà du soutien d’une offre complète de conseil et service en propriété intellectuelle, depuis le rapprochement de Novagraaf et PAVIS en 2020.