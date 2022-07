Nouvelles attentes des salariés : êtes-vous raccord ?

© Thomas Decamps @Welcome to the Jungle

On les dit intraitables, zappeurs, impatients. Mais aussi (ouf !) créatifs, passionnés, acteurs du changement. Quelles que soient les idées reçues sur les talents de demain, une chose est sûre : ils imposent un niveau d’exigences que les entreprises ne peuvent se permettre d’ignorer. Voyez plutôt : 50% des Z et millenials refuseraient un emploi dans une entreprise qui ne correspond pas à leurs valeurs en matière de justice sociale, de lutte contre le réchauffement climatique ou de diversité et d’équité (source Randstad, 2022). Mais ce niveau d’exigences n’est pas l’apanage d’une seule génération : 96% des collaborateurs (tous âges confondus) attendent de leur employeur qu’il mène un programme de développement durable qui concilie les résultats financiers et les questions sociales, la diversité/équité et l’impact environnemental (source Mercer, 2022).

De leur côté, seuls 1/3 des responsables RH ont placé ces questions du développement durable au cœur de leur stratégie de transformation. Un manque à gagner considérable lorsqu’on connaît l’impact à long terme de telles mesures sur la marque employeur et la rétention des salariés.

Mais par quoi commencer ? Dans le Ebook : L’entreprise idéale : quelles sont les nouvelles attentes des salariés ?, c’est ce que nous vous proposons de découvrir. Au menu :

- Un quizz pour tester le niveau de votre entreprise

- Des recommandations personnalisées selon votre score

- Un guide complet pour aller plus loin sur 4 sujets : Espaces et temps de Travail, Engagement, Diversité et Valeurs et authenticité.

En guise d’amuse-bouche, voici l’une des 24 recommandations que vous pourrez trouver dans notre guide. Levier d’attraction et de fidélisation, la semaine de 4 jours est plébiscitée par 64% des salariés français (Source : ADP, 2022), et plus particulièrement par les parents (69 %), les femmes (66 %) et les actifs âgés de 25-44 ans (67 %). Après l’Islande et l’Espagne, depuis le 1er juin, le programme est testé à grande échelle au Royaume-Uni dans 70 entreprises de toutes tailles et de tous secteurs, regroupant 3300 employés au total. Objectif : monitorer la performance d’un tel dispositif. En France, plusieurs entreprises se sont déjà positionnées sur le sujet. C’est le cas de Leboeuf Fillon, une PME de plomberie et de chauffage de treize salariés près de Tours, citée par Le Monde. Son PDG, Luc Barillon a instauré la semaine de 4 jours, sans réduire le temps de travail (36 heures hebdomadaires, dont une supplémentaire pour obtenir 9 heures par jour). Malgré la pénurie de main-d’œuvre qui frappe le BTP, l’entreprise compte maintenant 48 employés : "Aujourd’hui, c’est compliqué de trouver des travailleurs compétents. Il fallait être inventif pour se développer, or les gens aspirent à avoir du temps. C’est du gagnant-gagnant ".

Les étapes pour mettre en place la semaine de 4 jours

Parmi les entreprises qui ont mis en place ce mode de fonctionnement, Welcome to the Jungle a d’abord lancé une expérimentation en 2019 avant de l’adopter véritablement. Cette phase est indispensable pour savoir si les équipes peuvent travailler de cette manière et quels sont les ajustements à opérer. Voici la méthode choisie et les résultats :

- Mai : annonce en présence de l’ensemble des collaborateurs

- Juin : lancement officiel de la phase de test

- Juin à août : adaptation progressive au nouveau rythme de travail

- Septembre à octobre : impact positif sur les collaborateurs

- Juin à octobre : questionnaires et entretiens d’évaluation

- Septembre : restriction des choix pour le jour non travaillé basé sur les options les plus choisies (mercredi et vendredi) et les plus simples à mettre en place

- Octobre : fin officielle de la phase expérimentale

Les effets sur la gestion du temps : Les journées se sont faites plus longues, les pauses plus courtes (-50 % en moyenne). Les emplois du temps se sont adaptés de façon organique à mesure que les collaborateurs s’interrogeaient sur leurs habitudes professionnelles.

Les effets sur la performance :

- La réduction du temps de travail à hauteur de 20 % n’a pas entraîné une chute de 20 % des performances au sein des différentes équipes.

- Les collaborateurs n’ont eu de cesse de s’adapter, et assez rapidement, afin de permettre un maintien de la productivité.

- Le bien fondé de chaque réunion a été étudié pour ne conserver que celles qui étaient essentielles.

- Les méthodes de communication ont été repensées, des outils d’automatisation ont été implémentés et les indicateurs de performance revus pour (aussi) jauger les réussites qualitativement et à plus long terme.

À l’issue des cinq mois de test, l’équipe commerciale affichait le même nombre de rendez-vous (physiques ou téléphoniques) par mois que dans un cadre de semaines complètes. Trois ans plus tard, ce mode de travail reste toujours l’un des piliers de la politique QVT et de la marque employeur de Welcome to the Jungle. Avant de devenir l’un des vôtres ?

Vous voulez en savoir plus sur les nouvelles attentes des salariés ? L’entreprise idéale : quelles sont les nouvelles attentes des salariés ?

Vous voulez en savoir plus sur l’expérience de la semaine de 4 jours chez Welcome to the Jungle ? Comment nous avons testé et adopté la semaine de 4 jours