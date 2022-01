Nouvelle présidente et nouveaux membres à la CCEF en 2022

Maud Bodin-Veraldi, expert-comptable, commissaire aux comptes et associée du cabinet Aplitec depuis 1997, a été élue à l’unanimité par le conseil d’administration de la CCEF le mois dernier. Actuellement présidente déléguée, ses fonctions de présidente prendront effet le 9 juin prochain, lorsque André-Paul Bahuon, actuel président, cèdera sa place au terme de dix ans d’exercice. Le conseil d’administration de l’association dédiée aux professions financières, a également accueilli 4 nouveaux membres, dont deux avocats, Stéphane Bonifassi et Silvestre Tandeau de Marsac, ainsi que deux experts-comptables et commissaires aux comptes avec Raymond Dijols et Paul Gauteur. Olivier Grivilliers, également expert-comptable et commissaire aux comptes, rejoint quant à lui le bureau de la compagnie.

Céline Toni