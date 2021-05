Nouvelle levée de fonds pour Data Legal Drive

Le million obtenu lors de leur première levée de fond s n’a pas suffi à nourrir les ambitions du leader des logiciels de conformité RGPD en France. L’entreprise créée il y a tout juste trois ans renouvèle son partenariat avec le groupe européen de la connaissance juridique qui injecte cette fois 2 millions d’euros dans son capital. Avec un partenariat commercial et éditorial acté fin 2018, une première prise de participation en 2019 et cette deuxième en 2021, Lefebvre Sarrut, de plus en plus impliqué dans la legaltech, soutient la plateforme française depuis ses débuts.

Le nouvel investissement doit permettre à Data Legal Drive de concrétiser ses projets : poursuivre son développement commercial en Europe et enrichir son offre afin de devenir le leader européen de la conformité. La start-up veut lancer de nouvelles plateformes, cette fois destinées à la conformité anticorruption et RSE, dans le but de couvrir plus largement les besoins des entreprises et des collectivités. Pour atteinte ces objectifs, ce sont 50 nouveaux collaborateurs qui seront recrutés pour renforcer les équipes tech, commerciale, marketing et juridique conformité de la société, qui compte aujourd’hui 35 salariés. Ambitieuse, Data Legal Drive répond cependant à une demande croissante de besoins en compliance : avec la mise en place généralisée du travail à distance en 2020, les professionnels prennent de plus en plus conscience des enjeux liés au respect de la vie privée et à la sécurisation des données de l’entreprise.

Léna Fernandes