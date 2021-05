Nouvelle directrice juridique chez Ramsay Santé

Le géant européen Ramsay Santé accueille Laurence Pinot-Lacan au sein de son comité exécutif en tant que directrice juridique et secrétaire du conseil d’administration. Directement rattachée au directeur général Pascal Roché, elle apporte au groupe sa très grande expérience juridique et corporate dans les secteurs réglementés.

Diplômée de HEC, de la Harvard Law School et de la Sorbonne en droit des affaires et en droit international privé, Laurence Pinot-Lacan commence sa carrière en 1985 chez Gide Loyrette Nouel puis rejoint le bureau new-yorkais de Sullivan & Cromwell. De retour en France en 1988, elle intègre le bureau parisien de Stibbe (devenu Latham & Watkins) où elle exercera treize ans. L’avocate passe ensuite par SJ Berwin (cabinet dissous à Paris) qu’elle quitte en 2005 pour August Debouzy. En 2007, elle poursuit son parcours en entreprise et prend en charge la direction juridique du groupe Transdev SA. Elle devient directrice juridique du groupe Sanef en septembre 2013.

Après avoir racheté le groupe Capio en 2018, Ramsay Santé a pris une part importante du marché européen de l’hospitalisation privée et des soins primaires. Aujourd’hui présent en France, en Suède, en Norvège, au Danemark ainsi qu’en Italie, il soigne plus de sept millions de patients par an dans ses 350 établissements, compte 36 000 salariés et travaille avec près de 8 600 praticiens libéraux.

Léna Fernandes