Nouvelle associée en droit social chez Fieldfisher

Avec l'arrivée de Julia Mohamed et de son collaborateur Jérôme So, le département droit social de Fieldfisher est dorénavant composé de six avocats. "L’arrivée de Julia témoigne du développement très significatif de notre activité et confirme notre volonté de renforcer les synergies entre les différentes équipes à Paris, mais aussi à l'international", précise Laurence Dumure Lambert, l’associée chargée de l'activité droit social au sein du bureau de Paris.

Julia Mohamed conseille des entreprises françaises et étrangères de secteurs variés tels que la logistique, le luxe, l'agroalimentaire, l’informatique, la distribution, les télécoms lors de la gestion quotidienne des relations individuelles et collectives de travail (élections professionnelles, rédactions d’accords d’entreprise, prévention des risques psychosociaux, droit d’alerte, conflits sociaux, ouvertures dominicales…). Elle a également développé un savoir-faire en matière de restructurations sociales, fermetures de sites et mise en œuvre de plans de sauvegarde de l’emploi. Elle assiste également ses clients devant les juridictions sociales.

Titulaire d’un master 2 de droit des entreprises commerciales de l’université Paris 2 Panthéon-Assas et d’un DESS de droit de la santé de l’université de Paris 5 René Descartes, elle a prêté serment en 2005 et a précédemment exercé chez HW&H et Marvell Avocats. Chargée d’enseignement à l’IAE et membre d’Avosial et de l’ANDRH, Julia Mohamed dispense des formations en droit social et intervient lors de séminaires ou de webinaires.

Anne-Laure Blouet-Patin