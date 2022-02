Soulier Avocats renforce ses compétences propriété intellectuelle

Affichant la volonté de renforcer son offre de services sur le marché français et international, Soulier Avocats accueille l’associée Sandrine Petoin. Dotée d’une expérience de presque vingt ans en propriété intellectuelle, droit de la presse, de la communication et des médias ainsi qu’en droit des affaires, l’avocate travaillera en synergie avec tous les départements de sa nouvelle maison.

Responsable du pôle propriété intellectuelle et technologies de l’information de Soulier Avocats, Sandrine Petoin accompagne des groupes internationaux et TPE-PME mais aussi de personnes physiques, tant en conseil qu’en contentieux. Elle intervient pour protéger, optimiser et défendre leurs droits de propriété intellectuelle ainsi que pour encadrer le lancement, le développement et la diversification de leurs activités en France et à l’étranger. Titulaire d’un master 2 en propriété littéraire, artistique et industrielle de l’université Panthéon Assas, elle a précédemment exercé chez Destremau Avocats, M&B Avocats et au sein du cabinet 28 octobre en tant que counsel.

Léna Fernandes