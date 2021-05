Nouvelle associée chez Inlo Avocats

Trois ans après sa création, la boutique Inlo se dote d’une quatrième associée et renforce ainsi son offre globale à destination des start-up, des PME, des business angels, des fonds d’investissement et des particuliers. Audrey Maurel exercera donc désormais aux côtés de Damien Basson, Anne-Claire Chambas et Thomas Livenais, les autres associés de la jeune enseigne.

Experte du droit public des affaires et de la régulation, Audrey Maurel intervient en conseil et en contentieux devant les juridictions administratives et judiciaires ainsi que devant les autorités de régulation. Elle assiste des acteurs publics et privés dans leurs projets d’infrastructures et d’aménagement urbain, notamment les secteurs régulés des télécommunications, des transports et de l’énergie. Avocate depuis 2011, elle a exercé en tant que collaboratrice chez Latournerie Wolfrom Avocats puis CMS Francis Lefebvre Avocats avant de fonder sa propre structure en 2019. Titulaire d’un master 2 d’administration territoriale de l’université de Montpellier et d’un master 2 en droit public des affaires de l’université de Toulouse, la publiciste est également présidente de la commission réglementaire et régulation de la fédération InfraNum depuis janvier 2019. Chez Inlo, son savoir-faire en droit public s’ajoute à ceux déjà développés par le cabinet : le droit des sociétés, du travail, des données personnelles, fiscal, des contrats, de la propriété intellectuelle et du contentieux. Avec l’arrivée d’Audrey Maurel, Inlo Avocats réunit maintenant six avocats.

Léna Fernandes