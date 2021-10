Deuxième associée pour Daher Avocats

Fondé l’année dernière par Hélène Daher, Daher Avocats muscle ses rangs en accueillant une deuxième associée : Louise Thiébaut. Les deux avocats se connaissent en effet depuis leur collaboration au sein du cabinet Freshfields au début de leur carrière. Avec cette arrivée, le cabinet spécialisé en droit du travail poursuit ainsi ses ambitions internationales et se dote de compétences spécifiques à l’accompagnement des opérations de réorganisation d’entreprise. Son équipe est donc désormais composée de deux associées, un counsel, deux collaboratrices et d’un conseiller scientifique.

Louise Thiébaut intervient dans tous les domaines du droit du travail et de la protection sociale, tant en conseil qu’en contentieux, sur les aspects individuels et collectifs. Auprès de sa clientèle composée d’entreprises et de groupes, notamment étrangers, l’avocate développe un savoir-faire concernant les aspects sociaux des restructurations et des opérations de M&A. Comme Daher Avocats, elle est particulièrement active dans les secteurs de l’immobilier, de l’hôtellerie et de la restauration, ou encore de la tech. Louise Thiébaut a commencé son parcours comme juriste au sein du cabinet Taylor Wessing avant d’exercer en tant qu’avocate chez Freshfields, Flichy Grangé puis De Pardieu Brocas Maffei où elle avait été promue counsel en 2019. Membre du barreau de Paris depuis janvier 2009, elle est titulaire d’un DEA en droit social et droit syndical de l’université Paris Nanterre, d’une maîtrise en droits français et allemand de l’université Panthéon Sorbonne et d’un LL.M de l’université de Cologne.

Léna Fernandes