Nouvel associé marseillais pour UGGC Avocats

Avocat depuis janvier 2015, Augustin Tempo devient associé en intégrant UGGC Avocats à Marseille. Le fiscaliste a d’abord exercé à Paris. Collaborateur chez Degroux Brugère entre 2015 et 2019, il s’est rodé à la fiscalité patrimoniale du dirigeant et des PME, aux dossiers de restructuration, de transmission et de cession du patrimoine professionnel et personnel, aux contrôles fiscaux et aux contentieux, aux déclarations fiscales et aux procédures de régularisation d’avoirs et d’actifs étrangers. Il a ensuite rejoint BBLM Avocats, cabinet pluridisciplinaire présent entre Marseille et Aix-en-Provence.

À présent chez UGGC Avocats, Augustin Tempo renforce à la fois la présence du cabinet dans la région et son intervention en droit fiscal puisqu’il mettra l’accent sur le volet patrimonial et contentieux de la matière. Son arrivée s’accompagne de celle d’une nouvelle collaboratrice à Marseille : Katia Buchet, avocate spécialiste du droit public des affaires. Leur mouvement porte à sept le nombre d’avocats exerçant depuis Marseille. Trois d’entre eux sont associés (Clarisse Bainvel, Bertrand De Haut de Sigy et Augustin Tempo).

Le bureau de Paris de UGGC Avocats accueille quant à lui cinq nouveaux collaborateurs : Alexandre Madinier et Olivier Bégué en droit public des affaires, Myriam Harfi en propriété intellectuelle et protection des données, Ophélie Vo en droit immobilier et Joséphine Gravé en restructuring.

Pascale D'Amore