Nouvel associé M&A chez LPA-CGR

Disposant d’une forte expérience en deals cross-border ainsi qu’en droit allemand, Michael Samol présente un profil rare sur le marché du droit et qui correspond à la stratégie de développement à l’international, et notamment en Allemagne, de LPA-CGR Avocats. Il devient le dixième associé du département fusions-acquissions et droit des sociétés et le dixième avocat composant le German desk du bureau parisien de la firme. Opérant principalement lors de transactions à dimension internationale, l’avocat germanophone accompagne des entreprises françaises et étrangères, en particulier allemandes, lors de leurs opérations en France et à l’étranger. Il intervient notamment en private equity et distressed M&A, lors de restructurations domestiques et transfrontalières ainsi qu’au cours de projets de coopération ou de joint-ventures. Rechtsanwalt (avocat) en Allemagne et avocat au barreau de Paris, Michael Samol a exercé presque onze ans dans les bureaux de Paris, Düsseldorf et Francfort de Clifford Chance. La firme l’a détaché pendant plus d’un an chez Airbus Group. En 2016, il part chez Jeantet où il restera quatre ans jusqu’à son mouvement LPA-CGR Avocats qui lui permet d’accéder au rang d’associé. Diplômé des universités de Düsseldorf et de Postdam, il est également titulaire d’un DESS en droit du commerce international et d’une maîtrise en droit des affaires de l’université Paris-Nanterre.

Cabinet français installé dans treize villes à travers le monde, LPA-CGR Avocats est bien implanté en Allemagne avec des bureaux à Munich, Hambourg et Francfort. À Paris, il compte désormais 41 associés parmi ses 180 avocats et juristes.

Léna Fernandes