Nouvel associé fiscaliste chez Simmons & Simmons

Afin de renforcer sa gamme de compétences en droit fiscal, Simmons & Simmons attire Siamak Mostafavi et en fait son 25e associé à Paris. L’avocat fera donc bientôt partie de la pratique fiscale du cabinet britannique dirigée par Chloë Nessim et y apportera sa connaissance pointue des institutions financières.

Inscrit au barreau parisien depuis 1992, Siamak Mostafavi est un expert de la fiscalité des opérations financières et transfrontalières. Il intervient sur les aspects fiscaux des transactions impliquant des actions, des titres de créance, des financements d'actifs, des marchés de capitaux ou encore des transferts de portefeuilles de titres et de produits dérivés. À ce titre, l’avocat conseille des institutions financières et des fonds d'investissement, français et internationaux, parmi lesquels on compte Goldman Sachs, Morgan Stanley et la Bank of America Merrill Lynch. Titulaire d'un MBA de HEC et d’un DESS en droit commercial international de l’université de Bourgogne, Siamak Mostafavi a bâti sa carrière au sein de grandes structures. Il a exercé en entreprise chez EY et HSBC, puis en cabinet chez Gide Loyrette Nouel, Allen & Overy, Jones Day et enfin Dentons où il était senior counsel.