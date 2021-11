Nouvel associé en financement immobilier chez LPA-CGR

Afin de répondre aux besoins grandissants de ses clients, LPA-CGR renforce ses compétences en financement immobilier. Le nouvel associé Hassan Javanshir rejoint ainsi l’équipe chargée de cette matière, notamment composée d’Alexae Fournier-de Faÿ, également associée, et intégrée au département immobilier du cabinet français. Avec cette arrivée, ce dernier compte désormais une soixantaine d’avocats, dont quinze associés.

Hassan Javanshir intervient en financement immobilier sur des opérations domestiques et transfrontalières. Il conseille également sa clientèle, tant française qu’internationale, de banques et d’investisseurs en matière de restructuration, de cession et d’acquisition de dette immobilière. Membre du barreau de Paris et du barreau de New York, l’avocat exerçait depuis vingt-trois ans chez Ashurst où il était associé depuis plus de quinze ans. Il est diplômé d’un LL.M de la Columbia University School of Law, d’un certificate in comparative and American law de la Hofstra University School of Law ainsi que d’une maîtrise de droit de l’université de Nice. Il parle également trois langues : le français, l’anglais et le persan.

Léna Fernandes