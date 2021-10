Nouvel associé corporate chez Bird & Bird

Avocat aux barreaux de Paris et New York, Xavier Leroux rejoint le bureau parisien de Bird & Bird. Diplômé de la Vermont Law School et des universités Panthéon Assas et Cergy-Pontoise, le nouvel associé est un expert des nouvelles technologies et des sciences de la vie. Depuis le début de sa carrière en 2010, il accompagne les investisseurs et les managers lors de la structuration de leurs investissements, de la négociation de documents contractuels, de la rédaction de la documentation corporate, de la mise en place d’outils d’intéressement puis de l’organisation et de la gestion du processus de levée de fonds. Il intervient sur les opérations de LBO aux côtés des sponsors ou du management pour la négociation et la mise en place du management package, la négociation de la documentation contractuelle et corporate. Enfin, lors des asset et share deals, il coordonne les audits d’acquisition, les différentes équipes en interne et en externe, rédige les rapports d’audit, la documentation et organise la transaction. Il poursuit son conseil en droit général des sociétés (suivi juridique, contrats commerciaux, acquisition de fonds de commerce, clauses de confidentialité et accords de licence).

Xavier Leroux exerçait jusqu’à présent chez Dechert en qualité de national partner. Il était rentré au cabinet en mars 2008 dès sa prestation de serment. L’expert du private equity, du venture capital et du M&A renforce dorénavant l’intervention de Bird & Bird auprès d’une clientèle de start-up et de scale-up innovantes.

P. D'A.