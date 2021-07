Stéphane Lataste arrive chez Pech de Laclause Bathmanabane & Associés

Spécialiste du contentieux des affaires, le cabinet Pech de Laclause, Bathmanabane & Associés poursuit son développement en accueillant Stéphane Lataste. Dans sa nouvelle maison, le nouvel associé s’attellera à la défense des professionnels libéraux en général et à celle des avocats en particulier. Cette arrivée permet à l’enseigne de renforcer son cœur de métier : la défense de sa clientèle dans tous les domaines de la responsabilité.

Avocat depuis 1985, Stéphane Lataste intervient en droit de la responsabilité civile professionnelle, en droit social ainsi qu’en droit pénal du travail et des affaires. Conseil des entreprises, des hauts cadres et des dirigeants d’entreprise, il est aussi le défenseur des avocats et autres professionnels du droit ou du chiffre. Après avoir commencé sa carrière en exerçant auprès du bâtonnier Henri Ader, il rejoint Farthouat Stasi puis cofonde avec Antoine Chatain le cabinet Chatain & Associés où il exerçait jusqu’à présent. Stéphane Lataste a également endossé plusieurs mandats ordinaux : il a été membre du conseil de l’Ordre des avocats de Paris de 2003 à 2005, membre du Conseil national des barreaux de 2009 à 2011 et président du comité d’éthique du barreau de Paris de 2010 à 2013. Diplômé d’une maîtrise de droit et d’un DEA en droit de la propriété littéraire, artistique et industrielle par l’université Panthéon-Assas, il est également auditeur de l’Institut des hautes études de défense nationale et titulaire du certificat de spécialisation en droit social.

Léna Fernandes