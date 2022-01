Nouvel associé chez Norton Rose Fulbright

Poursuivant le développement de son bureau parisien, Norton Rose Fulbright attire un nouvel associé, Sébastien Praicheux, et diversifie son offre de services juridiques dans le secteur financier. Précédemment chargé de la pratique réglementation bancaire, financière et produits dérivés de DLA Piper, l’avocat intègre le département corporate du cabinet qui rassemble désormais sept associés et une trentaine de collaborateurs.

Sébastien Praicheux est un expert du droit et de la réglementation des services bancaires et d’investissement. Il conseille ses clients sur des problématiques liées aux agréments et aux autorisations, aux services d’investissement et de paiement, à la réglementation prudentielle et aux infrastructures de marché ainsi qu’à celle concernant les actifs numériques et la fintech. De 2001 à 2012, l’avocat a occupé plusieurs postes de responsable juridique au sein du groupe Crédit agricole CIB avant de rejoindre le cabinet Clifford Chance en tant que counsel. En 2019, il intègre DLA Piper où il exerçait jusqu’alors comme associé. Inscrit au barreau parisien depuis 2013, Sébastien Praicheux est titulaire d’un doctorat en droit de l’université Panthéon Assas. Par ailleurs, il enseigne la réglementation financière, les produits dérivés et le droit des marchés de capitaux au sein des universités de Panthéon Sorbonne et Paris Dauphine.

Léna Fernandes