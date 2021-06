Nouvel associé chez Elegis

Présente à Anvers, Bruxelles, Eupen et Liège, l’association d’avocats Elegis rassemble plus de 80 professionnels proposant tant aux entreprises qu’aux particuliers une gamme complète de services juridiques. Après avoir accueilli quatre associés l’année dernière, elle continue de faire grossir ses rangs avec l’arrivée de Timothy Baete. Spécialiste du corporate et du droit commercial, le nouvel associé intègre l’équipe de Jean-Pierre Renard et de Thierry Ghilain au sein du bureau bruxellois de sa nouvelle maison.

Admis au barreau de Bruxelles en 2008, Timothy Baete conseille une clientèle locale et internationale pour ses problématiques de droit commercial et de droit des sociétés. Intervenant dans les secteurs bancaire, médical, immobilier, de la mobilité et du sport, il possède un savoir-faire particulier concernant les contrats de distribution et de partenariat. Compétent en matière de marchés publics, de concessions et de partenariats public-privé, il a également acquis une certaine expérience en contentieux devant les juridictions judiciaires, le Conseil d’État et les tribunaux arbitraux. L’avocat a commencé son parcours au sein du cabinet Koan, puis a rejoint Vandievoet & Vandebeek Law Firm avant d’intégrer Van Olmen & Wynant où il exerçait jusqu’alors en tant que counsel. Timothy Baete est titulaire d’un master de droit de l’université libre de Bruxelles et parle couramment le français, le néerlandais, l'anglais et l'italien.

Léna Fernandes