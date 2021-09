Arrivée d'un associé chez Cartier Meyniel qui devient Cartier Meyniel Schneller

Lancé en janvier 2020 par Marie-Laure Cartier et Alexandre Meyniel, le cabinet que l’on doit désormais appeler Cartier Meyniel Schneller se spécialise en arbitrage international, ainsi qu’en contentieux civil et commercial. Consolidant ses rangs, il accueille un troisième associé, Yann Schneller, qui officiera désormais aux côtés des deux fondateurs de la structure. L’avocat renforce tout particulièrement la pratique contentieux en droit de la construction de sa nouvelle maison.

Yann Schneller conseille et représente des entreprises dans la résolution de leurs différends lors de procédures d’arbitrage international régies par les principaux règlements d'arbitrage (CCI, Cirdi, CCJA, CNUDCI), ainsi que devant les juridictions françaises. Particulièrement compétent dans le domaine de la construction, il détient la certification délivrée par la Fédération internationale des ingénieurs-conseils qui lui permet d'agir en tant qu’adjudicateur dans la prévention et la résolution des différends survenant lors de grands projets internationaux de construction. Intervenant également en tant qu’arbitre, il a notamment déjà conduit plusieurs procédures d’arbitrage international dites "accélérées" régies par le règlement d’arbitrage de la CCI. Inscrit au barreau de Paris depuis 2011, Yann Schneller exerçait chez Orrick Rambaud Martel depuis cette date et avait été nommé senior associate en 2017. Titulaire d’un double master 2 en droit des affaires des universités de Bordeaux et Panthéon Sorbonne de Paris, il suit actuellement le master en sciences de droit de la construction et résolution des différends au King’s College de Londres.

Léna Fernandes