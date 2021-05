BlaBlaCar ouvre une nouvelle page de son histoire

Malgré la crise, l’entreprise tricolore BlaBlaCar se porte bien et connaît une croissance à deux chiffres. Au cours du dernier tour de table, elle récolte près de 115 millions de dollars auprès d’investisseurs tels que Otiva J/F AB, FMZ Ventures et VNV Global. Par ailleurs, si la fin des restrictions sanitaires n’est pas encore connue, la reprise s’annonce prometteuse pour l’entreprise qui anticipe un retour des trajets économes de courte distance dès cet été.

Une entreprise qui préserve l’environnement en créant du lien social

D’après Nicolas Brusson, CEO et co-fondateur, la société conforte un résultat encourageant pour l’année 2020. Elle tire son épingle du jeu grâce à son large panel d’offres et la flexibilité de son réseau. Ce qui lui permet de répartir ses services de transports sur l’ensemble du territoire. Ainsi, l’opérateur mise sur les trajets de proximité en faveur de l’environnement, mettant en avant les liens sociaux auxquels il contribue. En plus d’avoir créé près de 120 millions de connexions physiques, la société estime avoir permis d’économiser annuellement 1,6 million de tonnes de Co2.

Vitalisée, BlaBlaCar étend sa sphère d’influence

La levée de fonds permettra de mener une stratégie conquérante pour la société. Celle-ci s’est traduit par l’acquisition récente d’Octobus, une société ukrainienne qui propose des services de gestion de bus. Désormais, BlaBlaCar souhaite accompagner la transition numérique des réseaux de bus en dehors de l’Europe. Déjà présente à travers une vingtaine de pays, l’entreprise continue d’asseoir sa présence à l’étranger. Elle ambitionne de doubler d’ici dix-huit mois la taille de son réseau de bus mais aussi d’intégrer le marché du transport ferroviaire.

Emeric Camuset