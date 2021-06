Nouveau référent déontologue pour l’Autorité de la concurrence

Depuis la loi du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits des fonctionnaires, chaque administration française doit désigner un référent déontologue. Au sein de l’ADLC, c’est Ivan Luben que la présidente Isabelle de Silva a choisi pour succéder à Jean-Pierre Bonthoux, arrivé au terme de son mandat. Indépendant et tenu au secret professionnel, il conseillera les agents de l’Autorité sur les obligations et les principes déontologiques. Il interviendra à ce titre en matière de prévention et de cessation des conflits d’intérêts, de déclaration d’intérêts et de situation patrimoniale, de cumul de fonctions et d’activités ainsi que pour la saisine de la commission déontologique.

Diplômé de l’Institut d’études politiques de Paris et ancien élève l’ENA, Ivan Luben a bâti sa carrière dans la magistrature administrative. D’abord rapporteur au tribunal administratif de Versailles, il exerce ensuite en qualité de directeur juridique de l’Autorité de régulation des télécoms (devenue l’Arcep). En 2001, il rejoint la cour administrative d’appel de Paris comme premier conseiller et rapporteur, puis enchaîne les postes de président assesseur au sein de celle de Nancy en 2010, de Versailles en 2012 et de Paris en 2014. Depuis le 1er mai 2021, Ivan Luben est chargé de la présidence de la 3e chambre de la cour administrative d’appel de Paris. Le magistrat n’en est pas à sa première expérience en tant que référent déontologue : il a déjà occupé cette fonction auprès de la Commission de régulation de l'énergie et de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des Postes.

Léna Fernandes