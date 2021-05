Levée record pour Capza

Le spécialiste européen du capital-investissement voit grand. Flexibilité et agilité sont les mots d’ordre de ce nouveau fonds de 700 millions d’euros qui a réuni autour de la table des négociations ses investisseurs historiques, parmi des fonds de pension, assurances, institutions publiques ou encore des family offices.

Le "Flex equity", un savoir-faire au service des PME et ETI

Ce nouveau fonds Capza 5 flex equity propose un large panel de financements aux entrepreneurs pour leur permettre de concilier croissance et durabilité. Benoit Choppin, co-Head de l’expertise Flex Equity France Capza précise que " [leur] stratégie sur mesure a pour objectif de s’adapter aux besoins identifiés par les actionnaires et le management afin d’accompagner au mieux la croissance de l’entreprise et relever les défis associés."

Depuis sa création en 2004, le fonds s’impose en tant qu’investisseur principal dans les offres de financement flexibles faisant appel à différentes sources de financement. Au total, la société a mené près de 80 opérations pour un multiple de 1,97. L’approche de l’entreprise repose sur la mobilisation de capital majoritaire ou minoritaire ainsi que d’obligations convertibles ou mezzanine.

Une stratégie gagnante

Le succès rencontré par ce nouveau véhicule confirme le choix stratégique de Capza qui comptabilise déjà six opérations pour un volume de près de 150 millions d’euros investis. Ces investissements concernent des entreprises issues des secteurs de la santé, de l’éducation ou du numérique telles que Winncare, Ynov Campus et MT systems.

Maxence Radix, co-Head Flex Equity et toute son équipe se disent "confiants sur les perspectives de ce nouveau fonds dans le contexte économique actuel". La stratégie "Flex Equity" a de beaux jours devant elle et traduit la volonté de Capza de renforcer sa position.

Emeric Camuset