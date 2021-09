Nouveau président chez Fapes Diffusion

Spécialiste de l’assurance-vie et entrepreneur du Web, Hervé Tisserand prend la présidence de la société de courtage aux côtés de Thomas Delannoy, directeur général adjoint. Titulaire d’une maîtrise de Banque Finance Assurance à l’Université de Paris IX Dauphine et diplômé du troisième cycle d’ingénierie financière de l’ESLSCA Business School et de l’Iileri-Institut libre d’étude des relations internationales, il a su évoluer au sein du cabinet d’audit Guerard Viala, de PFA Assurances-Athena ou encore d’Allianz France, avant de cofonder en 2000 Altaprofits, site internet spécialisé dans la distribution de contrats d’assurance-vie.

Le nouveau président entend déployer les domaines d’activité du cabinet, mais également continuer à renforcer la notoriété de l’entreprise. Aujourd’hui, la Fapes réunit près de 100 000 adhérents à travers cinq associations d’épargnants : Asac, Audience, Apprur, Appeir et Tégo. Cultivant une vision commune autour de valeurs comme l’éthique et la solidarité, la fédération et l’ensemble des associations sont dirigées par des bénévoles.

Marine Fleury