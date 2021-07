Vincent Daniel-Mayeur prend la tête de Freshfields à Paris

Présent en France depuis plus de quarante ans, l’enseigne britannique Freshfields compte presque 120 avocats au sein de son équipe installée à Paris. Pour gérer cette structure, les 24 associés ont choisi le fiscaliste Vincent Daniel-Mayeur, avocat au sein de la firme depuis 2005.

Associé de la pratique fiscale internationale de Freshfields, Vincent Daniel-Mayeur accompagne de grands groupes français et étrangers ainsi que des investisseurs des secteurs des infrastructures, de la distribution et de l’immobilier. Intervenant sur les aspects fiscaux des opérations d’acquisition, de cessions et de réorganisation d’entreprises nationales et internationales, l’avocat est également compétent en matière de contentieux fiscaux. Dernièrement, il a conseillé La Française des Jeux lors de son processus de privatisation ainsi que la Caisse de dépôt et placement du Québec lors de la proposition d'acquisition des activités ferroviaires de Bombardier et Bombardier Transport par Alstom. Avant de rejoindre Freshfields, Vincent Daniel-Mayeur a exercé au sein du cabinet Andersen Legal puis chez Deloitte de 2002 à 2005. Il est diplômé de Sciences Po Lyon et titulaire du DESS-DJCE en droit des affaires de l’université de Strasbourg.

Léna Fernandes