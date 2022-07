Nouveau counsel chez Hughes Hubbard & Reed

À Paris, Édouard Gergondet rejoint Hughes Hubbard & Reed en qualité de counsel. Il intègre l’équipe de spécialistes des sanctions économiques, des contrôles à l'exportation et de la lutte anti-blanchiment composée de Jan Dunin-Wasowicz, également counsel, et de cinq collaborateurs. Son arrivée devrait "renforcer le pôle d’expertise en sanctions économiques et contrôles à l’exportation du cabinet, qui connaît une forte croissance, et dont la capacité et l’envergure lui permettent de déployer des équipes spécialisées et transfrontalières à travers le monde", selon le communiqué officiel. Le nouveau counsel intervient sur les aspects transactionnels devant les autorités nationales, européennes et internationales dans des dossiers touchant les secteurs financiers, assurantiels, industriels et des nouvelles technologies. Il assiste plus particulièrement ses clients lors de procédures de défense commerciale comprenant les enquêtes antidumping et anti-subventions, l'interprétation et la mise en œuvre d’accords commerciaux internationaux et bilatéraux ou encore l’application des règles douanières. Il représente également des gouvernements lors de litiges devant l’Organisation mondiale du commerce.

Inscrit à l'ordre français des avocats du barreau de Bruxelles et au barreau de Paris, Édouard Gergondet a exercé chez Gide Loyrette Nouel et Mayer Brown. Il est titulaire d’un master en droit des affaires international et européen de l’université de Nancy et d’un LL.M de la University of Cambridge.

Anaëlle Demolin