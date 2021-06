N. Lemhachheche (Quintet Luxembourg) : "Nos expertises sont des atouts reconnus par les clients français et européens"

Décideurs. Pouvez-vous nous présenter l’activité de la banque que vous dirigez ?

Michael Savenay. Née il y a plus de soixante-dix ans, Quintet Luxembourg est l’une des principales banques privées du Grand-Duché. Anciennement connue sous le nom de KBL epb, elle est devenue Quintet en janvier 2020. Notre banque fait partie du groupe Quintet Private Bank présent dans 50 villes en Europe, qui propose ses services aux particuliers fortunés et à leurs familles, ainsi qu’à une clientèle institutionnelle et professionnelle, qui comprend family offices, fondations et tiers gérants. Nous employons 2 000 collaborateurs en Europe et comptons aujourd’hui 300 collaborateurs au sein de Quintet Luxembourg, dont 50 banquiers privés expérimentés. Pour nous, 2020 et 2021 ont été des années fructueuses avec le recrutement de douze banquiers privés et l’onboarding de 600 nouveaux clients.

Nora Lemhachheche. Nous répondons aux besoins des personnes et des familles fortunées. Quintet Luxembourg fournit une gamme complète de services comprenant notamment la planification et la structuration de patrimoine, le crédit, la gestion d’actifs, l’accès aux marchés et l’asset servicing. Sous ma direction, l’équipe dédiée au marché français a vu ses effectifs doubler. Douze de nos collaborateurs couvrent la clientèle française depuis le Luxembourg et nous comptons poursuivre notre développement sur le marché hexagonal.

Quels seront les projets et chantiers prioritaires que vous avez établis pour la banque dans les prochains mois ?

M. S. La crise de la Covid-19 a entraîné de nouveaux comportements de la part de nos clients, comme des prises de contact régulières par visioconférence. Le coeur de métier d’un banquier privé, c’est l’écoute et la construction de liens de confiance. Au sortir de la crise, nous nous préparons activement à cette nouvelle normalité : tisser des liens étroits avec nos clients en digitalisant les contacts. Le grand défi sera de trouver un juste équilibre entre outils numériques et contacts personnalisés.

N. L. Nous avons établi une stratégie de croissance, notamment sur les marchés internationaux, le networking nous permettant d’augmenter notre portefeuille clients. Le chantier prioritaire pour le marché français est de renouer le contact. Dans le cadre de notre développement de marché, nous faisons en sorte de faire connaître notre gamme de services et de produits dans la gestion d’actifs auprès de nos interlocuteurs, d’une manière locale et spécialisée. Ces derniers mois ont été productifs et nous avons su démontrer notre agilité et notre esprit proactif auprès de nos clients et prospects.

Quels axes de croissance et de développement privilégiez-vous à moyen terme ?

M. S. La présence internationale est au coeur de notre développement. Nous avons élargi notre périmètre d’action à la Suisse et aux pays nordiques. Nous souhaitons stimuler notre croissance et conquérir de nouveaux marchés internationaux – Asie, Amérique latine ou Moyen-Orient – avec une approche ciblée de clientèle autour des entrepreneurs et des femmes. En 2019, nous avons lancé une stratégie de croissance à long terme. Cette dernière combine la croissance sur les différents marchés où la banque est présente et le rôle clé du Luxembourg comme hub central à partir duquel sont proposés différents services, tant en matière de gestion de patrimoine que d’asset servicing. Quintet Luxembourg a pour objectif de doubler ses actifs dans les cinq prochaines années. Le marché français représente naturellement un atout, avec beaucoup d’opportunités et de clients fortunés. La France est au coeur de notre stratégie de croissance !

Comment s’organisent les relations entre l’activité luxembourgeoise de Quintet Private Bank et celle des autres structures européennes du groupe ?

M. S. Le réseau constitue la force et l’élément différenciateur du groupe Quintet face à la concurrence. Nous sommes une banque de réseau avec des compétences transfrontalières et des interlocuteurs locaux. Nous possédons une véritable expertise sur nos marchés locaux que nous mettons au service de nos clients. Notre savoir-faire est représenté au sein du réseau international. Il existe une grande complémentarité et les talents internationaux combinent leurs spécialités. Quel que soit le pays, nous accompagnons nos clients et leurs besoins restent au coeur de toutes nos décisions.

N. L. Grâce à notre expertise et notre structure, nous trouvons des solutions aux principales attentes et problématiques de nos clients. Nos équipes de spécialistes établies partout en Europe travaillent à la mise en oeuvre de solutions intégrées et possèdent une longue expérience des opérations transfrontalières. La crise a renforcé le digital et nous a permis de nous rapprocher malgré des implantations géographiques diverses.

Le développement de la clientèle hexagonale fait-il partie de vos objectifs ? Quelle vision avez-vous du marché français ?

M. S. Quintet Luxembourg agit comme un hub international dans l’organisation patrimoniale et ses banquiers privés proposent une vision mondiale. La banque privée que représente notre groupe dispose d’un spectre global et d’un accompagnement international. Nous sommes également au service d’une clientèle B2B grâce à nos confrères de l’asset servicing.

N. L. Pour une clientèle française, les services proposés par Quintet Luxembourg viennent généralement en complémentarité d’une offre de gestion de patrimoine domestique. Nos expertises sont des atouts reconnus par les clients français et européens. Le plus souvent, notre banque propose ses services à des familles dont les membres résident dans différentes juridictions, ainsi qu’à des clients qui souhaitent accéder à de nouvelles perspectives d’investissement grâce à notre approche en architecture ouverte en matière de gestion d’actifs. Le marché français est un marché cible.

