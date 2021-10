Norton Rose Fulbright s’allie à un cabinet turc

Norton Rose Fulbright noue un nouveau partenariat avec le cabinet turc Pekin Bayar Mizrahi afin d’étendre son offre en Turquie. Fondée en 1946 par Fethi Pekin, la structure locale, qui fête son 75e anniversaire cette année, figure parmi les plus anciennes du pays. Devenu un cabinet full-service, Pekin Mayar Mizrahi compte aujourd’hui une cinquantaine d’avocats et est dirigé par Selin Bayar et Ergin Mizrahi, associés en contentieux. Le cabinet conseille des entités gouvernementales, des institutions financières et de grands groupes internationaux dans de nombreux domaines, comme le droit bancaire et des financements, les fusions-acquisitions, les marchés de capitaux, le contentieux ainsi que le droit commercial et des contrats, venant ainsi renforcer la pratique actuelle du bureau Norton Rose Fulbright à Istanbul.

"Norton Rose Fulbright, qui a ouvert son bureau à Istanbul il y a dix ans, accompagne ses clients en Turquie depuis plus de vingt-cinq ans. Notre alliance avec Pekin Bayar Mizrahi, cabinet full-service de haut niveau, va considérablement renforcer, pour nos clients nationaux et internationaux, nos capacités en matière de conseil juridique turc et de conseil transfrontalier, réagit Ayşe Yüksel Mahfoud, dirigeant de la pratique mondiale du cabinet en corporate, fusions-acquisitions et marchés de capitaux et associé gérant du bureau d’Istanbul depuis son ouverture en 2011. Comme en témoigne notre rapport d’activité pour l’année écoulée, le marché turc est porteur d’investissements entrants et sortants et de transactions sur les marchés de capitaux, ainsi que de financements et de restructurations transfrontaliers complexes."

Norton Rose Fulbright rassemble près de 4 000 collaborateurs et associés à travers l’Europe, les États-Unis, le Canada, l’Amérique latine, l’Asie, l’Australie, l’Afrique et le Moyen-Orient, et des compétentes dans de nombreux secteurs clés de l’industrie : institutions financières, énergie, infrastructures, mines et matières premières, transport, technologie et innovation ainsi que sciences de la vie et de la santé. La firme intervient en matière de contentieux et d’arbitrage, corporate, droit bancaire et financements, droit de la concurrence, fiscal, immobilier, social, des entreprises en difficulté ou encore en matière de régulation.

Marine Calvo