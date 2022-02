Nomos désigne une associée en droit fiscal

Nomos promeut comme associée Sylvie Canonge. Celle qui participe au développement du cabinet depuis plus de vingt ans animera le département fiscal. Distribution, industrie, médias, nouvelles technologies… Les secteurs d’activité couverts par Sylvie Canonge, en fiscalité française et internationale des entreprises, sont variés. L’avocate accompagne PME et grands groupes dans leurs opérations de croissance et de réorganisation.

Son activité, qui se partage entre le conseil et le contentieux, est également tournée vers la fiscalité patrimoniale, des dirigeants et des associations. Elle a, avec les années, su construire avec ses clients une relation de confiance et pérenne. Sylvie Canonge a commencé sa carrière chez Arthur Andersen International, avant de rejoindre Thomas & Associés puis Nomos. Elle est diplômée de HEC et de l’université Paris-Sud, où elle a étudié le droit européen appliqué aux entreprises.

Olivia Fuentes