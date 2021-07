Nomos coopte une associée en droit économique

Cofondé par Christophe Pecnard et Jean-Claude Bignon en 1998, Nomos fait le choix de proposer une offre de service juridique concentrée sur certains grands domaines du droit des affaires : le corporate, l’IP/IT, le droit fiscal, le droit social, le droit de la santé depuis peu et le droit économique. Ce dernier pôle, dirigé par Christophe Pecnard, se voit renforcé par la promotion de Sara Pomar en qualité d’associée.

Spécialisée en droit de la concurrence, de la distribution et de la consommation, l’avocate accompagne ses clients dans le déploiement de leurs projets en France et à l’international. Elle assiste principalement des groupes industriels et des investisseurs des secteurs de l’agroalimentaire, de l’audiovisuel, du e-commerce, de la publicité en ligne ou encore du luxe. Devant l’Autorité de la concurrence, la Commission européenne et les juridictions françaises ou européennes, elle intervient en matière de concentrations, d’ententes, d’abus de position dominante, d’aides d’État, mais aussi de mise en place de réseaux de distribution et de consommation. Avant de rejoindre Nomos en janvier 2019, Sara Pomar a exercé chez CMS Francis Lefebvre, Dentons puis Franklin pendant plus de quatre ans. Titulaire d’un master 2 en droit des affaires obtenu entre l’université libanaise à Beyrouth et l’université d’Aix-Marseille, elle est également diplômée d’un doctorat en droit de la concurrence par l’université Panthéon-Assas. Elle est également membre de l’Association des avocats pratiquant le droit de la concurrence, de l’Association française d’étude de la concurrence et du Middle East and North Africa Legal Club.

Léna Fernandes