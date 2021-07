Trois juristes deviennent associés chez Santarelli Group

Né du rapprochement entre les cabinets Brevalex, Ipside et Santarelli en mars 2021, Santarelli Group, l’un des plus importants cabinets de conseil en propriété industrielle, en France franchit une nouvelle étape stratégique en nommant 20 nouveaux associés ingénieurs et juristes.

“Après le rapprochement de nos trois entités en mars dernier, nous franchissons une étape essentielle avec la structuration managériale du groupe et le déploiement concret de notre politique de gestion des talents. Notre stratégie de développement est fondée sur nos énergies internes et la diversité de nos collaborateurs”, déclare Christophe Cornuejols, président de Santarelli Group,

Au sein du bureau de Bordeaux, Guillaume Andanson, juriste, est nommé associé. Conseil en propriété industrielle, il est diplômé en droit international des affaires de l’université Paris 1 Panthéon- Sorbonne et en propriété industrielle de l’université Paris 2 Panthéon-Assas. Il accompagne à ce titre des clients issus des milieux de l'électronique, du vin et des spiritueux, de l’agroalimentaire et des services à la personne sur toutes les questions de propriété intellectuelle.

Fabrice Pigeaux, juriste, est nommé associé au sein de bureau de Paris. Conseil en propriété industrielle, titulaire d’un DESS en droit du multimédia et des systèmes d’information et du CEIPI marques, il accompagne ses clients dans des domaines variés, en France comme à l’étranger.

Perrine Waendendries, juriste, est également nommée associée à Paris. Conseil en propriété industrielle, elle dispose d’une expérience de plus de quinze ans en cabinets de conseil. Elle rejoint Santarelli en 2016 et est titulaire d’un DESS droit de la propriété industrielle et des nouvelles technologies de l’université Lille 2. Dans le cadre de ses fonctions, elle gère des portefeuilles mondiaux en matière de propriété intellectuelle pour des clients exerçant dans des domaines d’activité variés (audiovisuel, nautisme, luxe, vins), et est également chargée, pour le compte de la CNCPI, de l’organisation des sessions de formation de préparation à l’EQF Marques.

Santarelli Group compte aujourd’hui 255 collaborateurs, dont 105 ingénieurs et juristes, et dispose d’un pôle contentieux composé de 5 avocats spécialisés, au sein d’une structure indépendante.

Marine Calvo