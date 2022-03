Nouveau directeur financier et juridique au CNC

Dominique Boutonnat, le président du CNC, a choisi Vincent Villette pour prendre la tête de la direction juridique et financière de l’établissement public. À ce nouveau poste, il aura pour mission de superviser les quatre services qui composent ce pôle : le service des affaires juridiques et de la réglementation, le service du budget, le service des financements et le service des procédures de contrôle.

Ancien élève de l’ENA, Vincent Villette a commencé sa carrière en 2015, au Conseil d’État, comme rapporteur à la 10e chambre de la Section du contentieux et à la Section de l’intérieur. Il a ensuite gravi les échelons au sein de l’institution pour devenir responsable du Centre de recherches et de diffusion juridiques en 2018 puis rapporteur public auprès de la 1re chambre de la Section du contentieux en 2020. Il était parallèlement, depuis avril 2019, le conseiller juridique du CNC. L’énarque est également titulaire d’un master en affaires publiques de Sciences Po Paris.

Léna Fernandes