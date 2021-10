Nomination d'Emmanuel Ballu au poste de directeur général d'Adoma

Société d’Economie Mixte, Adoma est détenue à 56,43% par CDC Habitat et 42,47 % par l’Etat. Partenaire privilégié de l’Etat et de la Banque des Territoires, filiale de CDC Habitat, Adoma est le premier bailleur de logement très social et le premier opérateur de la demande d’asile.

Passage de relai

"Je suis très heureux de rejoindre cette belle entreprise qu’est Adoma, au service de nos publics. J’aurai à cœur de conforter, avec l’ensemble des collaborateurs et partenaires, la position d’Adoma en tant qu’opérateur de référence du logement accompagné et de l’hébergement, tout en adaptant notre offre à des besoins sociaux en constante évolution." témoigne Emmanuel Ballu.

Diplômé de l’Institut d’Etudes Politiques de Paris, Emmanuel Ballu a travaillé pour différents ministères (Défense et Affaires étrangères) avant de rejoindre le groupe Caisse des Dépôts en 2011, en tant qu’administrateur civil. Il y a exercé dans un premier temps les fonctions de directeur interrégional adjoint Ile-de-France, en charge en particulier de la mobilisation du Groupe sur le Grand Paris. Nommé directeur de l’établissement de Bordeaux de la CDC en 2016, il y a piloté la gestion de plusieurs mandats dans le domaine des retraites et de la protection sociale, dont la CNRACL (retraite des fonctionnaires territoriaux et hospitaliers), le RAFP (retraite additionnelle de la fonction publique) ou encore le SASPA (service de l’allocation de solidarité aux personnes âgées). En 2020, Emmanuel Ballu avait rejoint le groupe CDC Habitat en tant que directeur auprès du Directeur général adjoint en charge du développement et du réseau CDC Habitat Partenaires.



A l'occasion de ce passage de relai, Anne-Sophie Grave, Présidente du directoire de CDC Habitat, a déclaré : "Je tiens à remercier vivement Jean-Paul Clément pour son engagement et son action déterminante à la tête d’Adoma durant plus de six années. Emmanuel Ballu aura pour mission de poursuivre le développement du logement accompagné et de mettre en place les réponses adaptées aux besoins d’hébergement des publics les plus fragiles. Je me réjouis que les compétences et l’expertise de Jean-Paul Clément soient prochainement mises au service d’autres fonctions structurantes pour le groupe CDC Habitat."

AC