Nomination d’Alexis Clarke au poste de de directeur marketing et technologie de Manutan

En fonction depuis 2015 en qualité de directeur marketing de l’offre et des achats, Alexis Clarke est rapidement monté en grade au sein du groupe, intégrant le comité de direction en 2018 lorsqu’il se voit confier la direction de la supply chain. Le 1er octobre 2021, celui-ci est nommé directeur marketing et technologie.

Créé en 1966, Manutan est devenu un leader européen du e-commerce BtoB, spécialisé notamment dans la distribution d’équipements et fournitures aux entreprises et collectivités. Déjà remarqué en 2018 pour leur initiative salaire « Le variable pour tous », ce groupe familial continue sur sa lancée avec les labels Best Workplaces 2021 (pour la 5e année consécutive !), Work Happy Trainees France et le prix Argent « Garantir la qualité de vie au travail » au Grand Prix de la Good Économie.

Deux pôles pour un seul homme

Auparavant directeur des opérations, Alexis Clarke reprend les commandes des pôles marketing et business technologie. Ce diplômé de l’Edhec Business School pilotera « 300 collaborateurs répartis entre le siège de l’entreprise et les filiales européennes. Cette promotion vise à renforcer les stratégies de croissance du groupe autour de l’expérience client.

“J’ai été convaincu par le projet cohérent et ambitieux d’unir les forces des équipes marketing et technologie sous un même leadership. Cela va nous permettre d’accélérer la mise en œuvre de la stratégie de Manutan en nous appuyant sur des investissements, ressources et solutions innovantes”, a-t-il déclaré à la suite de cette nomination.