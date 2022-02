Nicole Musicco nommée CIO chez CalPERS

Seconde femme à diriger les opérations d’investissements du groupe, la nomination de Nicole Musicco tombe à point nommé dans le développement stratégique du plus grand régime de retraite public américain. "L'expérience, la vision et les compétences de Nicole en tant qu'investisseur sur les marchés publics et privés sont essentielles pour Calpers", a déclaré Marcie Frost, directrice générale. A l’heure où le private equity est au cœur de toutes les attentions, les institutionnels semblent eux aussi emprunter le chemin d’une classe d’actifs résiliente dans un univers de taux bas et d’un marché actions volatile. Inscrit dans son plan sur quatre ans, CalPERS a pour objectif d’augmenter de 5 % son allocation au capital investissement, aujourd’hui exposée à 8 %. Le groupe souhaite également se positionner sur la dette privée avec une allocation de 5 %.

Diplômée d’un MBA en Business Administration et Management de l’Ivey Business School (Western University), Nicole Musicco a débuté sa carrière en 2002, intégrant le régime de retraite des enseignants de l’Ontario au poste de directrice des investissements en private equity. Après 16 ans à gravir les échelons, elle rejoint IMCO Investments à la tête des marchés privés, puis rejoint RedBird Capital Partners où elle gère les investissements de la société. Avec un parcours porté sur le secteur des marchés privés, la nouvelle CIO voit cette nomination comme l’opportunité d’offrir des rendements d’investissements durables aux membres de CalPERS, sur la continuité du plan stratégique établi sur son secteur de prédilection.