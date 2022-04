Nicolas Sarkozy appelle à voter Emmanuel Macron

Deux jours après le premier tour de l’élection présidentielle, l’ancien président de la République a choisi son camp et a annoncé qu’il choisira Emmanuel Macron pour le second tour. Dans un court message posté sur son compte Twitter, il semble aller plus loin qu’un simple vote barrage puisque, dès le début de son message, l’ancien président de la République évoque des proximités idéologiques avec son successeur : "Je voterai pour Emmanuel Macron parce que je crois qu’il a l’expérience nécessaire face à une grave crise internationale plus complexe que jamais, parce que son projet économique met la valorisation du travail au centre des priorités, parce que son engagement européen est clair et sans ambiguïté".

Nicolas Sarkozy se place également dans le prolongement d’une tradition de sa famille politique théorisée par Jacques Chirac : on ne se compromet pas avec l’extrême droite : "La fidélité aux valeurs de la droite républicaine et à notre culture de gouvernement doit nous conduire à répondre à l’appel au rassemblement d’Emmanuel Macron (…). On ne se trompe jamais en choisissant la clarté et la confiance."

Point important, le message revient en filigrane sur la raison qui l’a poussé à ne pas appeler à voter Valérie Pécresse avant le premier tour, décision pour laquelle une partie de son camp l’a vivement critiqué. Selon lui, le positionnement semble lié à un devoir de réserve.

L’ancien maire de Neuilly-sur-Seine se place sur la même ligne qu’une grande partie de sa famille politique. Au premier tour, rappelons que 41% des électeurs de François Fillon en 2017 ont déposé un bulletin Macron dans l’urne. Le candidat En marche a obtenu des scores très élevés dans des fiefs de la droite : 49% à Neuilly-sur-Seine, 48,5% dans le septième arrondissement de Paris, 46,75% dans le seizième arrondissement de Paris, 37% dans les Hauts-de-Seine, 35% en Vendée…