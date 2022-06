Nicolas Robin (Five Arrows), l’entrepreneur

Loyauté et confiance, deux faces indissociables d’une même médaille selon Nicolas Robin et qui le guident depuis son arrivée chez Rothschild & Co il y a 16 ans. Fin 2007, celui qui souhaitait être "exposé aux transactions et travailler étroitement avec les équipes de management" rencontre Emmanuel Roth et Marc-Olivier Laurent, les deux fondateurs de Five Arrows. Il est séduit par "une aventure humaine et professionnelle incroyable qui impliquait d’avoir une âme d’entrepreneur" dont il sera acteur et témoin de chaque étape de l’aventure. "Ce qui m’attirait, c’est la relation de confiance avec les managers et de participer à la transformation d’une société dans la durée. Nous ne sommes pas des investisseurs passifs mais des bâtisseurs aux côtés des managers".

"En étant dans le même bateau que les managers on bâtit ensemble des projets transformant pour les sociétés"

Le jeune quadragénaire rappelle avec humour : "J’ai trois enfants à la maison et trois autres chez Five Arrows". Il s’agit des trois sociétés de portefeuille dont il est responsable actuellement : IAD, A2Mac1 et Harvest. Nicolas a également beaucoup œuvré chez Five Arrows pour Socotec, un des leaders français du TIC (Testing, Inspection & Certification) qu’il a accompagné pendant six ans notamment sur pas moins de vingt acquisitions. "Ce sont de belles histoires d’investissement, de transformation et de croissance. Et surtout de belles aventures humaines où la confiance avec les équipes de management a été clef’". Ce diplômé de l’EM Lyon et de l’Université de Warwick conçoit d’ailleurs son métier à travers une proximité forte avec les équipes dirigeantes : "En étant dans le même bateau que les managers on bâtit ensemble des projets transformant pour les sociétés".

Pour l’avenir du métier, le Managing Director imprime sa force de conviction : "Je veux tordre le cou aux idées reçues sur les fonds. Notre rôle est de pousser les sociétés à s’interroger sur leur rôle et leur impact sur la société". Une force de persuasion gagnante.

INVESTISSEMENTS REMARQUABLES

A2Mac1 (plateforme data & software de benchmarking pour la R&D automobile)

Harvest ("take-private", éditeur de logiciels pour le wealth management)

IAD (plateforme tech de services pour agents immobiliers)

Socotec (testing, inspection & certification)

Georges Milolo